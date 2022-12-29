Кадыров заявил, что выступает против обмена военнопленных в формате «всех на всех»
Обмен военнопленными с Украиной в формате «всех на всех» проводить нельзя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время ежегодной пресс-конференции.
Он отметил, что Минобороны и ФСБ, которые занимаются вопросами обмена военнопленными, лучше знают, что делать. При этом глава Чечни не объяснил, почему считает обмен «всех на всех» неправильным.
Ранее Рамзан Кадыров анонсировал подготовку ко второму этапу специальной отдельной операции «Возмездие», первый этап которой прошел на Украине в конце октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Белоруссия потребовала от Украины расследовать инцидент с ракетой
- Кадыров заявил о подготовке к второму этапу операции «Возмездие» на Украине
- СМИ: Криштиану Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов
- Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля
- Новак: в Москве готовы поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба»
- Кадыров пообещал никогда не баллотироваться в президенты России
- Путин на период СВО отменил публикацию деклараций о доходах силовиков и чиновников
- Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии после падения на ее территории ракеты
- Полковник США: От Украины почти ничего не останется
- Кабмин продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru