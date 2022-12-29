Кадыров заявил, что выступает против обмена военнопленных в формате «всех на всех»

Обмен военнопленными с Украиной в формате «всех на всех» проводить нельзя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время ежегодной пресс-конференции.

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Он отметил, что Минобороны и ФСБ, которые занимаются вопросами обмена военнопленными, лучше знают, что делать. При этом глава Чечни не объяснил, почему считает обмен «всех на всех» неправильным.

Ранее Рамзан Кадыров анонсировал подготовку ко второму этапу специальной отдельной операции «Возмездие», первый этап которой прошел на Украине в конце октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияРамзан Кадыров
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