Кадыров заявил, что выступает против обмена военнопленных в формате «всех на всех»

Он отметил, что Минобороны и ФСБ, которые занимаются вопросами обмена военнопленными, лучше знают, что делать. При этом глава Чечни не объяснил, почему считает обмен «всех на всех» неправильным.

Ранее Рамзан Кадыров анонсировал подготовку ко второму этапу специальной отдельной операции «Возмездие», первый этап которой прошел на Украине в конце октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

