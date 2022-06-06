Кадыров заявил об отправке на Украину очередной группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что из Грозного на Украину отправилась новая группа добровольцев.

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По его словам, перед отправкой специалисты, которые съехались «практически из каждого региона страны», прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

«Священный долг послужить на благо России стал для них мощным консолидирующим фактором и укрепил их на незыблемости принципов боевого братства», - подчеркнул он, добавив, что добровольцы были обеспечены современным вооружением и экипировкой.

Ранее Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧечняДобровольцыРамзан Кадыров
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