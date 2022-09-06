Кадыров: Ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс

Кроме того, по его словам, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона.

Напомним, Кадыров также заявил, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство». Он не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее.

