Кадыров: Ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс
В Чечне осуществляется подготовка к отправке в Донбасс нескольких тысяч добровольцев, а также элитных бойцов, сообщил в Telegram глава Республики Рамзан Кадыров.
Кроме того, по его словам, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона.
Напомним, Кадыров также заявил, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство». Он не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее.
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