Кадыров: Ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс

В Чечне осуществляется подготовка к отправке в Донбасс нескольких тысяч добровольцев, а также элитных бойцов, сообщил в Telegram глава Республики Рамзан Кадыров.

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Кроме того, по его словам, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона.

Напомним, Кадыров также заявил, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство». Он не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаДонбассЧечняРамзан Кадыров
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