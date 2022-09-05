«Уходит на повышение»: После отставки Кадырову предрекли работу на федеральном уровне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с высокой долей вероятности планирует перейти на федеральный уровень, заявил Telergram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможной отставке, отметив, что глава Чечни пока ещё продолжает руководить регионом. Журавлёв предположил, что причин для ухода Кадырова с поста главы региона может быть несколько.

«Вероятнее всего, Рамзан Кадыров хочет уйти на федеральный уровень, потому что полагает, что уже выполнил все поставленные задачи. Возможен и второй вариант: Кадыров думает, что его хотят снять с должности, поэтому решил несколько опередить события, рассчитывая при этом на поддержку народа. Второй вариант мне представляется в нынешней ситуации менее вероятным, потому что крупных противников, способных потребовать ухода Кадырова, у главы Чечни не осталось. Не исключено также, что Кадырова попросят остаться на своём посту. Такой вывод можно сделать из комментария Дмитрия Пескова», — сказал Журавлёв.

Также собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что преемником Рамзана Кадырова, скорее всего, станет лицо из близкого окружения нынешнего главы республики.

«Дело в том, что в Чечне развита тейповая система. Выход из игры одного из представителей тейпа означает уход всего тейпа целиком. Сомневаюсь, что это произойдёт. Вероятнее всего, эстафету примет кто-то из своих. Нужно быть готовыми к тому, что проблемным может оказаться сам момент смены власти. Впоследствии никаких затруднений возникнуть не должно. Всё зависит от личных качеств преемника, но этот аспект заранее просчитать не получится», — резюмировал он.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой дать возможность быстро закончить спецоперацию.

