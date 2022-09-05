«Уходит на повышение»: После отставки Кадырову предрекли работу на федеральном уровне
Глава Чечни, вероятнее всего, займёт должность на федеральном уровне, при этом управлять республикой будет лицо из его ближайшего окружения, заявил НСН политолог Дмитрий Журавлёв.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с высокой долей вероятности планирует перейти на федеральный уровень, заявил Telergram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможной отставке, отметив, что глава Чечни пока ещё продолжает руководить регионом. Журавлёв предположил, что причин для ухода Кадырова с поста главы региона может быть несколько.
«Вероятнее всего, Рамзан Кадыров хочет уйти на федеральный уровень, потому что полагает, что уже выполнил все поставленные задачи. Возможен и второй вариант: Кадыров думает, что его хотят снять с должности, поэтому решил несколько опередить события, рассчитывая при этом на поддержку народа. Второй вариант мне представляется в нынешней ситуации менее вероятным, потому что крупных противников, способных потребовать ухода Кадырова, у главы Чечни не осталось. Не исключено также, что Кадырова попросят остаться на своём посту. Такой вывод можно сделать из комментария Дмитрия Пескова», — сказал Журавлёв.
Также собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что преемником Рамзана Кадырова, скорее всего, станет лицо из близкого окружения нынешнего главы республики.
«Дело в том, что в Чечне развита тейповая система. Выход из игры одного из представителей тейпа означает уход всего тейпа целиком. Сомневаюсь, что это произойдёт. Вероятнее всего, эстафету примет кто-то из своих. Нужно быть готовыми к тому, что проблемным может оказаться сам момент смены власти. Впоследствии никаких затруднений возникнуть не должно. Всё зависит от личных качеств преемника, но этот аспект заранее просчитать не получится», — резюмировал он.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой дать возможность быстро закончить спецоперацию.
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