Кадыров заявил, что не перейдет с работы «в другое ведомство»
Глава Чечни в Telegram заявил, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство».
По словам Рамзана Кадырова, он не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее.
«Я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», – сказал политик. «У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду», – отметил глава Чечни.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с высокой долей вероятности планирует перейти на федеральный уровень, заявил Telergram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
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