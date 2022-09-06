Кадыров заявил, что не перейдет с работы «в другое ведомство»

По словам Рамзана Кадырова, он не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее.

«Я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», – сказал политик. «У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду», – отметил глава Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с высокой долей вероятности планирует перейти на федеральный уровень, заявил Telergram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

