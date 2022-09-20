Кадыров: В Донбасс отправляется новая группа добровольцев
Из Грозного в Донбассе в рамках специальной военной операции России на Украине отправилась новая группа добровольцев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, добровольцы прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, чтобы улучшить навыки по тактической стрельбе и в целом освоить основы военного дела. Как отметил политик, теперь они «готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро».
Ранее Кадыров заявил, что в Чечне создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1». В него вошли 2 тысячи бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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