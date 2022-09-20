По его словам, добровольцы прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, чтобы улучшить навыки по тактической стрельбе и в целом освоить основы военного дела. Как отметил политик, теперь они «готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро».

Ранее Кадыров заявил, что в Чечне создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1». В него вошли 2 тысячи бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

