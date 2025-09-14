Кадыров заявил, что у его сына нет незаслуженных наград

Рамзан Кадыров отметил, что сам вырос рядом с отцом, у которого перенял множество важных жизненных и профессиональных уроков. По его словам, Адам рос в аналогичных условиях, что позволило ему приобрести глубокие знания и богатый опыт. Кадыров старший отметил, что Адам уверенно справляется со своими обязанностями, и лично у него нет к сыну никаких замечаний — несмотря на то, что как отец он предъявляет к нему значительно более высокие требования.

«Если это упрёк насчёт наград, то я считаю, что там нет незаслуженных», - подчеркнул Кадыров.

По словам Кадырова, все, кто принимал решение о награждении Адама, руководствовались исключительно его реальными заслугами и конкретными достижениями.

Адам Кадыров занимает пост помощника главы Чеченской Республики и одновременно возглавляет Службу безопасности главы республики. В октябре 2023 года ему присвоили почётное звание «Герой Чеченской Республики», а в августе 2024-го вручили самую престижную региональную награду — орден имени Кадырова. Также Адам Кадыров является обладателем целого ряда других наград, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

