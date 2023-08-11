Кадыров: России сейчас невыгодны мирные переговоры по Украине
Мирные переговоры по Украине не имеют для России никакого смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, инициатива сейчас перешла к России как на фронте, так и на международной арене, поэтому её представители не должны участвовать в переговорах до самой победы.
Кадыров отметил, что западное оружие не помогло украинской армии вернуть под свой контроль перешедшие к РФ территории, изоляция России провалилась, как оказалось безуспешной и попытка санкционного давления на страну.
«Россия, тем временем, нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок», — подчеркнул глава региона.
Он также написал, что из-за западных ограничений и ухода западных компаний в стране улучшились условия для ведения малого и среднего предпринимательства.
«Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», - добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зоне спецоперации находятся свыше семи тысяч чеченских бойцов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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