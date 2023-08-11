Кадыров: России сейчас невыгодны мирные переговоры по Украине

По его словам, инициатива сейчас перешла к России как на фронте, так и на международной арене, поэтому её представители не должны участвовать в переговорах до самой победы.

Кадыров отметил, что западное оружие не помогло украинской армии вернуть под свой контроль перешедшие к РФ территории, изоляция России провалилась, как оказалось безуспешной и попытка санкционного давления на страну.