Кадыров: Родственники готовы отправиться на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину, сообщает Ura.ru.

Кадыров попросил Путина дать приказ на взятие украинских городов

По его словам, они будут выступать в качестве «живой силы». Как заявил глава региона, в Чечне состоялось построение личного состава СОБР «Ахмат» в полном боевом снаряжении, среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых, «рвущихся на помощь жителям Донбасса».

Кадыров отметил, что в случае необходимости «направить на Украину еще больше живой силы» могут и другие родственники, помимо собравшихся на построении.

Ранее глава Чечни обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив отдать приказ на взятие украинских городов.

До этого он рассказал о разгроме батальона на Украине и взятии под контроль военной базы с вооружением и боевой техникой.

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ФОТО: Скриншот видео
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
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