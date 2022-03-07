Кадыров: Родственники готовы отправиться на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину, сообщает Ura.ru.
По его словам, они будут выступать в качестве «живой силы». Как заявил глава региона, в Чечне состоялось построение личного состава СОБР «Ахмат» в полном боевом снаряжении, среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых, «рвущихся на помощь жителям Донбасса».
Кадыров отметил, что в случае необходимости «направить на Украину еще больше живой силы» могут и другие родственники, помимо собравшихся на построении.
Ранее глава Чечни обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив отдать приказ на взятие украинских городов.
До этого он рассказал о разгроме батальона на Украине и взятии под контроль военной базы с вооружением и боевой техникой.
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