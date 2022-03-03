Кадыров выложил видео захвата «крупнейшей» военной базы на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разгроме батальона на Украине и взятии под контроль военной базы с вооружением и боевой техникой. В своем телеграм-канале он утверждал, что речь идёт о националистах – «бандеровцах» общей численностью более 2,5 тысяч человек.
По словам Кадырова, противник бежал при приближении подразделений из Чечни без боя. Он также уточнил, что это «крупнейшая на Украине» военная база.
Как рассказал глава Чечни, там осталось огромное количество оружия, боеприпасов, снаряжения. Кроме того, украинцы бросили там семь танков, 12 бронетранспортёров, артиллерийские установки.
Как уточнил Кадыров, базу захватил чеченский спецназ под командованием Хусейна Межидова. Глава Чечни выложил в сеть видео с рассказом Межидова об операции.
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