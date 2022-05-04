Кадыров рассказал подробности подготовки добровольцев для спецоперации

По его словам, перед отправкой на место для них проводят специальный инструктаж и подготовительную работу. Как отмечает политик, «среди бойцов много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе и гонял по всей территории бандеровцев».

Еженедельно в университет спецназа отправляют около 200 человек. Глава Чечни отметил, что с начала проведения спецоперации на передовую «рвутся сотни тысяч добровольцев» со всей России.

Ранее Кадыров заявил, что стало известно о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике.

