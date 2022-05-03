Кадыров: Началось масштабное наступление сил ЛНР и чеченских бойцов

Оно ведется от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка. По словам политика, в результате наступления противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние, понеся потери в количестве семи единиц техники и более 100 единиц живой силы.

Ранее Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о расположении так называемых «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

