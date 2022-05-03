Кадыров: Началось масштабное наступление сил ЛНР и чеченских бойцов

Стало известно о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

Оно ведется от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка. По словам политика, в результате наступления противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние, понеся потери в количестве семи единиц техники и более 100 единиц живой силы.

Ранее Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о расположении так называемых «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры