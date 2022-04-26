Кадыров пообещал $1 млн за информацию о батальонах чеченских экстремистов на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о расположении так называемых «батальонов шейха Мансура и Дудаева», составленных из сбежавших из республики бойцов и помогающих Киеву в ходе российской спецоперации на Украине.
Как отметил глава республики, миллион долларов готов пожертвовать неназванный меценат, пишет RT.
«Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — заявил Кадыров в аудиосообщении в своем Telegram-канале.
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