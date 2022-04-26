Кадыров пообещал $1 млн за информацию о батальонах чеченских экстремистов на Украине

Как отметил глава республики, миллион долларов готов пожертвовать неназванный меценат, пишет RT.

«Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — заявил Кадыров в аудиосообщении в своем Telegram-канале.

