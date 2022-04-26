Кадыров пообещал $1 млн за информацию о батальонах чеченских экстремистов на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в $1 млн за информацию о расположении так называемых «батальонов шейха Мансура и Дудаева», составленных из сбежавших из республики бойцов и помогающих Киеву в ходе российской спецоперации на Украине.

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Как отметил глава республики, миллион долларов готов пожертвовать неназванный меценат, пишет RT.

«Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — заявил Кадыров в аудиосообщении в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
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