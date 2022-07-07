Кадыров рассказал о следующей задаче на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших в свое время из республики.
«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — заявил политик на своей странице в Telegram-канале.
По его словам, сбежавшие террористы находятся в Киеве, их разыскивают. Все бойцы из Чечни, как отметил Кадыров, усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.
Напомним, глава Чечни встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись из Луганской народной республики. В соответствии с указом главы государства он вручил медали отличившимся.
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