Кадыров рассказал о следующей задаче на Украине

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — заявил политик на своей странице в Telegram-канале.

По его словам, сбежавшие террористы находятся в Киеве, их разыскивают. Все бойцы из Чечни, как отметил Кадыров, усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.

Напомним, глава Чечни встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись из Луганской народной республики. В соответствии с указом главы государства он вручил медали отличившимся.

