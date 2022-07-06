Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, и военным страны бежать.
Так российский политик отреагировал на слова президента Украины о намерении вернуть Лисичанск.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что сдача Лисичанска и Северодонецка - это удачная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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