Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, и военным страны бежать.

Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

Так российский политик отреагировал на слова президента Украины о намерении вернуть Лисичанск.

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что сдача Лисичанска и Северодонецка - это удачная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийРамзан Кадыров
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