Кадыров встретился с командирами и бойцами «Ахмата»
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись из Луганской народной республики.
Глава республики передал слова благодарности военнослужащим, «которые с честью выполнили свой служебный долг», написал он в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что «наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи» в ходе спецоперации на Украине. В соответствии с указом главы государства он вручил медали отличившимся.
Ранее Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, и военным страны бежать. «Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — заявил глава Чечни.
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