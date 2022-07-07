Кадыров встретился с командирами и бойцами «Ахмата»

Глава республики передал слова благодарности военнослужащим, «которые с честью выполнили свой служебный долг», написал он в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что «наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи» в ходе спецоперации на Украине. В соответствии с указом главы государства он вручил медали отличившимся.

Ранее Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, и военным страны бежать. «Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — заявил глава Чечни.

