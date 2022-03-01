Кадыров рассказал о потерях среди чеченских военных на Украине

Среди чеченских военных, отправленных в рамках российской спецоперации на Украину, есть потери. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, двое бойцов были убиты, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

При этом он подчеркнул, что у чеченских военнослужащих был приказ минимизировать потери среди гражданского населения страны, который они смогли выполнить.