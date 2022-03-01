Кадыров рассказал о потерях среди чеченских военных на Украине

Среди чеченских военных, отправленных в рамках российской спецоперации на Украину, есть потери. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, двое бойцов были убиты, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

При этом он подчеркнул, что у чеченских военнослужащих был приказ минимизировать потери среди гражданского населения страны, который они смогли выполнить.

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25 февраля Рамзан Кадыров объявил об отправлении чеченских военных в горячие точки на Украину.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что украинский президент Владимир Зеленский специально раздает оружие заключенным, чтобы Украина превратилась в Чечню.

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ФОТО: Скриншот видео
ТЕГИ:УкраинаСмертьВоенныеЧечняРамзан Кадыров
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