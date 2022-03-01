Кадыров рассказал о потерях среди чеченских военных на Украине
Среди чеченских военных, отправленных в рамках российской спецоперации на Украину, есть потери. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, двое бойцов были убиты, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.
При этом он подчеркнул, что у чеченских военнослужащих был приказ минимизировать потери среди гражданского населения страны, который они смогли выполнить.
25 февраля Рамзан Кадыров объявил об отправлении чеченских военных в горячие точки на Украину.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что украинский президент Владимир Зеленский специально раздает оружие заключенным, чтобы Украина превратилась в Чечню.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- СМИ сообщили о «минировании» Шереметьево
- МИД Израиля: Гражданина страны убили при попытке покинуть Украину
- В ДНР заявили о скором взятии Мариуполя в кольцо
- Кадыров рассказал о потерях среди чеченских военных на Украине
- Международный уголовный суд запросит разрешение на открытие расследования ситуации на Украине
- Представители правящей партии «Нур Отан» в Казахстане проголосовали за ее переименование
- В аэропортах Москвы отменили или задержали более 130 рейсов
- Правящую партию «Нур Отан» решили переименовать в Казахстане
- Аналитик рекомендовал скачать данные с сервисов Google на случай блокировки
- Представитель Украины заявил о регистрации заявки страны о вступлении в Евросоюз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru