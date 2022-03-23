Кадыров: Проводил на Украину самых подготовленных бойцов

По словам Кадырова, бойцами командует «мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в своем напутствии заявил о значимости задач, которые ставит верховный главнокомандующий Владимир Путин. Отмечается, что бойцы укомплектованы самым современным оружием и экипировкой.

Ранее Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.

