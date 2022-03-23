Кадыров: Проводил на Украину самых подготовленных бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, которые являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов ресспублики.

Кадыров призывает «шайтанов» сдаться, или Кто такие «нацики»

По словам Кадырова, бойцами командует «мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в своем напутствии заявил о значимости задач, которые ставит верховный главнокомандующий Владимир Путин. Отмечается, что бойцы укомплектованы самым современным оружием и экипировкой.

Ранее Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры