Кадыров: Проводил на Украину самых подготовленных бойцов
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, которые являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов ресспублики.
По словам Кадырова, бойцами командует «мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в своем напутствии заявил о значимости задач, которые ставит верховный главнокомандующий Владимир Путин. Отмечается, что бойцы укомплектованы самым современным оружием и экипировкой.
Ранее Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.
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