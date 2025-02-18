Кадыров призвал не ждать окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится специальная военная операция, сообщает РИА Новости.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии пройдут без участия третьих стран

По его словам, необходимо дополнительно усилить обучение российских бойцов и улучшать их навыки.

Отмечается, что бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияРамзан Кадыров

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