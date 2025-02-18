Кадыров призвал не ждать окончания СВО
18 февраля 202500:33
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится специальная военная операция, сообщает РИА Новости.
По его словам, необходимо дополнительно усилить обучение российских бойцов и улучшать их навыки.
Отмечается, что бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.
Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru