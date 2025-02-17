Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, заявил в эфире телеканала «Россия 24» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что главной целью встречи в Саудовской Аравии является начало реальной нормализации отношений между Россией и США. По словам Ушакова, российская сторона приехала с серьезным подходом, а переговоры будут исключительно двусторонними.