Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, заявил в эфире телеканала «Россия 24» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что главной целью встречи в Саудовской Аравии является начало реальной нормализации отношений между Россией и США. По словам Ушакова, российская сторона приехала с серьезным подходом, а переговоры будут исключительно двусторонними.
Ушаков отметил, что отношения с Вашингтоном остаются важным элементом внешней политики России, и текущие переговоры направлены на преодоление существующих разногласий.
На встрече стороны планируют обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений, такие как безопасность, экономические связи и другие важные темы, передает «Радиоточка НСН».
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