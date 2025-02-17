Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии пройдут без участия третьих стран

По его словам, пока речь идёт о двусторонних переговорах.

«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине», - сказал Ушаков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не знали о переговорах в Саудовской Аравии, и эти переговоры не будут признаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

