Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии пройдут без участия третьих стран

Третьи страны не будут участвовать в переговорах России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Зеленский не исключил участия КНР в переговорах по урегулированию на Украине

По его словам, пока речь идёт о двусторонних переговорах.

«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине», - сказал Ушаков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не знали о переговорах в Саудовской Аравии, и эти переговоры не будут признаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСШАПереговорыЮрий Ушаков

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