Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии пройдут без участия третьих стран
17 февраля 202519:02
Третьи страны не будут участвовать в переговорах России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, пока речь идёт о двусторонних переговорах.
«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине», - сказал Ушаков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не знали о переговорах в Саудовской Аравии, и эти переговоры не будут признаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru