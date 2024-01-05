Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на пленных ВСУ

Отмечается, что список пленных чеченский лидер передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне. Кадыров озвучил соответствующее предложение в ходе построения силовых подразделений Чечни в Грозном. Там же показали видеообращение пленных ВСУ, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.

«Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома», - говорит на видео один из пленных.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

