Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на пленных ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что список пленных чеченский лидер передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне. Кадыров озвучил соответствующее предложение в ходе построения силовых подразделений Чечни в Грозном. Там же показали видеообращение пленных ВСУ, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.
«Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома», - говорит на видео один из пленных.
Ранее пленный боец ВСУ заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru