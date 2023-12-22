Москалькова: российским и украинским военнопленным передали письма от родных

Обмен состоялся на российско-украинской границе при поддержке компетентных органов, рассказала омбудсмен. По ее словам, письма переданы российским военнопленным, находящимся на Украине, и украинским военнопленным в РФ.

Москалькова 30 ноября заявила о договоренности с украинской стороной об одновременном посещении по 119 военнослужащих двух стран. Омбудсмен заявила, что побеседовала с каждым из украинских пленных, передает «Радиоточка НСН».

