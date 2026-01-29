Кадыров посоветовал Украине соглашаться на все условия России

Украине на переговорах в Абу-Даби следует соглашаться на все условия России. Об этом в беседе с Ura.ru заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского

Также он отметил, что выступает «не за переговоры, а за окончание конфликта».

«Забирать Украину полностью», - добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что специальную военную операцию на Украине следует довести «до конца», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
