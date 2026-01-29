Кадыров посоветовал Украине соглашаться на все условия России
29 января 202617:43
Украине на переговорах в Абу-Даби следует соглашаться на все условия России. Об этом в беседе с Ura.ru заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Также он отметил, что выступает «не за переговоры, а за окончание конфликта».
«Забирать Украину полностью», - добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что специальную военную операцию на Украине следует довести «до конца», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство: Пропавших в Египте россиян нашли
- «Работаю в России!»: Губерниев заявил, что санкции ЕС ему никак не помешают
- «От Сукачева до Богомолова»: Михаил Барщевский о «думающем» театре и культурном коде
- СМИ: Владельцем аэропорта Домодедово стала структура Шереметьево
- Работа на десятилетия: Что мешает созданию Палестинского государства
- Кадыров посоветовал Украине соглашаться на все условия России
- «Не верят до последнего»: Почему россиянам отказывают в кредите
- Главное, чтобы оплачивали: Что изменит новый лимит на сверхурочную работу
- Евросоюз включил Россию в «черный» список по отмыванию денег
- Как АвтоВАЗ и санкции сократили статистику отзывных кампаний в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru