Посольство: Пропавших в Египте россиян нашли

В диппредставительстве рассказали, что трое россиян, прибывших в Шарм-эш-Шейх из Екатеринбурга, самостоятельно отправились в Каир, после чего перестали выходить и не явились на обратный рейс.

После этого египетской стороне был направлен запрос на содействии в установлении места пребывания граждан РФ.

«Согласно полученной предварительной информации, в настоящее время туристы находятся в египетской полиции», - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил «Радиоточке НСН», что слетать в Египет можно за 80 тысяч рублей на «всё включено» в январе-феврале.