СМИ: Владельцем аэропорта Домодедово стала структура Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стала дочерняя структура воздушной гавани Шереметьево. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли пишут «Ведомости».
На повторный аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг» и ряда связанных с ним компаний. Начальная цена составляла 132,3 млрд рублей.
Источники РБК отмечают, что в ходе торгов стоимость снизилась вдвое - примерно до 66 млрд рублей. Ожидается, что официально результаты аукциона объявят 30 января.
Ранее первый аукцион по продаже группы Домодедово был признан несостоявшимся, так как подавший единственную заявку индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не был допущен к торгам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
