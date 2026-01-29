СМИ: Владельцем аэропорта Домодедово стала структура Шереметьево

На повторный аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг» и ряда связанных с ним компаний. Начальная цена составляла 132,3 млрд рублей.

Источники РБК отмечают, что в ходе торгов стоимость снизилась вдвое - примерно до 66 млрд рублей. Ожидается, что официально результаты аукциона объявят 30 января.

Ранее первый аукцион по продаже группы Домодедово был признан несостоявшимся, так как подавший единственную заявку индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не был допущен к торгам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

