Евросоюз включил Россию в «черный» список по отмыванию денег
Россия попала в «чёрный» список Евросоюза по отмыванию денег. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Уточняется, что соответствующее решение было принято Еврокомиссией ещё в декабре 2025 года. Так как возражений на него не последовало, то с 29 января оно вступило в силу.
Теперь банки Европы обязаны осуществлять усиленные контроль любых транзакций, связанных со странами из «чёрного» списка. Для российского бизнеса и россиян это может грозить дополнительными проверками при открытии и содержании счетов в Евросоюзе, а также их блокировкой.
Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2023 году приостановила членство России, но не стала заносить страну в «серый» или «чёрный» списки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
