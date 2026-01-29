Работа на десятилетия: Что мешает созданию Палестинского государства
Вопрос признания территорий, которые причитаются Палестине, до сих пор остается нерешенным, рассказал НСН Василий Останин-Головня.
Заявления о создании полноценного Палестинского государства вписываются в последовательную политику России на Ближнем Востоке, однако на реальное решение вопроса потребуются десятилетия, заявил в беседе с НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Президент России Владимир Путин 29 января на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что считает принципиальным создание полноценного Палестинского государства. При этом Путин подчеркнул, что это решение позволит добиться устойчивого урегулирования кризиса в секторе Газа и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Останин-Головня допустил, что за последние три года мир стал ближе к созданию Палестины, однако вопрос территории пока не решен.
«Прежде всего, это последовательная принципиальная позиция Российской Федерации в регулировании ближневосточного конфликта, исходя из принципа двух государств, который был закреплен еще в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181. Также Россия последовательно проводит сбалансированную политику на Ближнем Востоке, устраивая контакты как с Палестинской национальной администрацией, так и с руководством Израиля. За последние три года мир чуть ближе подошел к созданию Палестины. Несколько европейских государств признали ее. Но проблема в усилии Палестинской национальной администрации по признанию не только ее как таковой, но и территорий, которые причитаются Палестине. Это уже более сложный вопрос. Вряд ли Израиль будет уходить с территорий, которые взял под контроль», - заявил он.
По словам собеседника НСН, на данный момент сложно назвать сроки, в которые будет возможным создание Палестинского государства.
«Конкретных сроков назвать невозможно. Можно только отслеживать основные тенденции и смотреть на поведение основных участников процесса урегулирования палестино-израильского конфликта. Работа еще на десятилетия», - сказал Останин-Головня.
Ранее США официально учредили Совет мира по сектору Газа. Структура будет действовать совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН), напоминает «Радиоточка НСН».
