Президент России Владимир Путин 29 января на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что считает принципиальным создание полноценного Палестинского государства. При этом Путин подчеркнул, что это решение позволит добиться устойчивого урегулирования кризиса в секторе Газа и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Останин-Головня допустил, что за последние три года мир стал ближе к созданию Палестины, однако вопрос территории пока не решен.

«Прежде всего, это последовательная принципиальная позиция Российской Федерации в регулировании ближневосточного конфликта, исходя из принципа двух государств, который был закреплен еще в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181. Также Россия последовательно проводит сбалансированную политику на Ближнем Востоке, устраивая контакты как с Палестинской национальной администрацией, так и с руководством Израиля. За последние три года мир чуть ближе подошел к созданию Палестины. Несколько европейских государств признали ее. Но проблема в усилии Палестинской национальной администрации по признанию не только ее как таковой, но и территорий, которые причитаются Палестине. Это уже более сложный вопрос. Вряд ли Израиль будет уходить с территорий, которые взял под контроль», - заявил он.