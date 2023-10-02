Кадыров осмотрел захваченную технику стран НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел трофейную технику стран Североатлантического альянса, захваченную российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции, сообщил он в Telegram.

Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев

Она находится на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону. Политик также оценил условия несения службы, отметил дисциплину бойцов.

Ранее Кадыров заявил, что потери ВСУ «перевалили все мыслимые грани», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияНАТОРамзан Кадыров

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