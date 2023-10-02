Кадыров осмотрел захваченную технику стран НАТО
2 октября 202303:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел трофейную технику стран Североатлантического альянса, захваченную российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции, сообщил он в Telegram.
Она находится на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону. Политик также оценил условия несения службы, отметил дисциплину бойцов.
Ранее Кадыров заявил, что потери ВСУ «перевалили все мыслимые грани», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На месте теракта в Анкаре обнаружено около 10 кг взрывчатки
- Кадыров осмотрел захваченную технику стран НАТО
- Кечинов назвал нервным поведение главного тренера «Спартака»
- Глава МИД Британии: конфликт на Украине идет не по сценарию Запада
- Еврокомиссия: выборы в Словакии сопровождались дезинформацией
- В автоаварии на Ставрополье погибли четыре человека
- Заведено дело после взрыва газа в доме в Тобольске
- Два фельдшера пострадали в автоаварии с участием «скорой» и грузовика в Чувашии
- Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в Тобольске
- Движение по Крымскому мосту приостановят 2 октября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru