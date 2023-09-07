Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что из Грозного в зону специальной военной операции (СВО) отправилась новая группа добровольцев.
Он уточнил, что это представители разных субъектов России, которые ранее прибыли в республику для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (Гудермес).
«Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа «Ахмат» и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями», - написал Кадыров.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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