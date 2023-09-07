Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев

Он уточнил, что это представители разных субъектов России, которые ранее прибыли в республику для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (Гудермес).

«Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа «Ахмат» и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями», - написал Кадыров.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

