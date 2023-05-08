Кадыров описал ситуацию с ЧВК «Вагнером»

ЧВК «Вагнер» стоило «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами захватить Артемовск, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, было необходимо изменить «тактику под реальность». Недосказанность с командованием ЧВК «в кое-каких моментах» осталась, заявил политик. Он считает, что этот вопрос возможно решить «лицом к лицу», а не в Сети.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Рамзан Кадыров

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