Кадыров описал ситуацию с ЧВК «Вагнером»

По его словам, было необходимо изменить «тактику под реальность». Недосказанность с командованием ЧВК «в кое-каких моментах» осталась, заявил политик. Он считает, что этот вопрос возможно решить «лицом к лицу», а не в Сети.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).

