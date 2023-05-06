Пригожин связался с «Ахмат» для передачи позиций в Бахмуте

Пригожин поблагодарил чеченского лидера за готовность встать на позиции ЧВК «Вагнер».

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно», - заявил Пригожин.

Это позволит в полночь на 10 мая продолжить бои за Артемовск новыми силами. К этому моменту, по словам Пригожина, будет полностью исчерпан боевой потенциал ЧВК. По его оценке, в Артемовске российской стороне осталось завоевать чуть более двух квадратных километров.

«Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат»», - подчеркнул Пригожин.

Ранее 6 мая он снова пожаловался на снарядный голод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».