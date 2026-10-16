Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут прекращать действие водительских прав
Сотрудники Госавтоинспекции получат право прекращать действие водительских удостоверений с 1 марта следующего года. Об этом рассказал юрист Лев Воропаев в беседе с ТАСС.
Как отметил эксперт, весной 2027 года будет запущен автоматический обмен информацией между Госавтоинспекцией и медицинскими учреждениями.
«Сотрудники ГАИ практически в реальном режиме будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять тому или иному водителю», - указал Воропаев.
Если правоохранители получат подобные данные по кандидату в водители, ему откажут в выдаче прав, пишет RT. В случае, когда информация пришла по имеющему право управления транспортом гражданину, его обяжут пройти медкомиссию в течение трех месяцев. При подтверждении сведений о заболевании право автомобилиста на управление авто будет прекращено автоматически.
Ранее стало известно, что с 2027 года в России изменят условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав.
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