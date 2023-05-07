Ключевой Артемовск. Пригожин измотал нервы Минобороны РФ и бойцам ВСУ
Отвод ЧВК «Вагнер» из почти полностью контролируемого РФ Артемовска, похоже, откладывается. В командовании ВСУ это признают и принимают свои решения.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. Поездка состоялась в субботу, 6 мая, сообщают местные СМИ. Командующий сухопутными войсками назвал обстановку в районе Артемовска (Бахмут) напряженной. Он признал, что большая часть города контролируется российскими силами.
Задачи, поставленные перед бойцами частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) на территории Донецкой Народной республики, выполнены полностью. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его комментарий процитировала пресс-служба в Telegram-канале.
По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была организована для «перемалывания подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для передышки российской армии и восстановления Вооруженных сил РФ.
Пригожин готов был отвести ЧВК из Артемовска, сообщая о «снарядном голоде» и жалуясь на отсутствие реакции Минобороны РФ. Для этого уже начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).
Однако, ЧВК «Вагнер» обещано все необходимое для дальнейших действий в Артемовске (Бахмуте). Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в ночь на воскресенье было получено соответствующее «боевое распоряжение». В качестве коммуникатора между СВК «Вагнер» и Минобороны РФ предложен главком Воздушно-космических сил России генерал армии Сергей Суровикин. Комментарий Пригожина разместила его пресс-служба в Telegram-канале.
«Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" по взаимодействию с Минобороны», - рассказал основатель компании.
Судя по всему, отвод ЧВК из Артемовска откладывается. Тем более, что Пригожин прогнозировал на 100% начало украинского контрнаступления до 15 мая.
«Перемещение войск в сторону переднего края активное. У них идет боевая работа. <...> К 9 мая украинцы, может быть, не захотят и дадут передохнуть, но до 15 мая их наступление будет просто 100%», - заявил он в интервью военкору Семёну Пегову, которое распространил портал WarGonzo.
По мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), противник продолжает держать оборону в Артемовске, чтобы решить задачу дотянуть до контрнаступления на каком-то из других направлений.
«Бахмут за месяц не «домучили»... «Бахмутская мясорубка» продолжается для обеих сторон, но противник свои задачи решил, а наша сторона – нет», – подвел он итоги апреля.
Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы», отметил также в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Игорь Стрелков.
«Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.
Но украинские военные жалуются на активизацию российской артиллерии в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом пишет «Русская весна».
По данным портала, ВСУ в панике сообщают о мощных ударах российских бойцов, заявляя, что их заливают огнем. Кроме того, украинские военные говорят об активных штурмовых действиях частной военной компании «Вагнер», которая вытесняет противника из западных кварталов Артемовска.
Со своей стороны, военный аналитик Алексей Леонков оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск в ходе планируемого контрнаступления. По его словам, если такая попытка будет предпринята, неизвестно, окажется ли она удачной.
Он отметил, что ВСУ нужно пробить коридор и вывести оставшихся бойцов из города, а для этого необходимо предпринять мощный штурм со стороны Константиновки или Часова Яра, чего не наблюдается.
«Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут», - заключил он.
Накануне, 6 мая, бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.
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