Ключевой Артемовск. Пригожин измотал нервы Минобороны РФ и бойцам ВСУ

Задачи, поставленные перед бойцами частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) на территории Донецкой Народной республики, выполнены полностью. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его комментарий процитировала пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была организована для «перемалывания подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для передышки российской армии и восстановления Вооруженных сил РФ.

Пригожин готов был отвести ЧВК из Артемовска, сообщая о «снарядном голоде» и жалуясь на отсутствие реакции Минобороны РФ. Для этого уже начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).