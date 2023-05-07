Ключевой Артемовск. Пригожин измотал нервы Минобороны РФ и бойцам ВСУ

Отвод ЧВК «Вагнер» из почти полностью контролируемого РФ Артемовска, похоже, откладывается. В командовании ВСУ это признают и принимают свои решения.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. Поездка состоялась в субботу, 6 мая, сообщают местные СМИ. Командующий сухопутными войсками назвал обстановку в районе Артемовска (Бахмут) напряженной. Он признал, что большая часть города контролируется российскими силами.

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Задачи, поставленные перед бойцами частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) на территории Донецкой Народной республики, выполнены полностью. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его комментарий процитировала пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была организована для «перемалывания подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для передышки российской армии и восстановления Вооруженных сил РФ.

Пригожин готов был отвести ЧВК из Артемовска, сообщая о «снарядном голоде» и жалуясь на отсутствие реакции Минобороны РФ. Для этого уже начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).

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Однако, ЧВК «Вагнер» обещано все необходимое для дальнейших действий в Артемовске (Бахмуте). Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в ночь на воскресенье было получено соответствующее «боевое распоряжение». В качестве коммуникатора между СВК «Вагнер» и Минобороны РФ предложен главком Воздушно-космических сил России генерал армии Сергей Суровикин. Комментарий Пригожина разместила его пресс-служба в Telegram-канале.

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" по взаимодействию с Минобороны», - рассказал основатель компании.

Судя по всему, отвод ЧВК из Артемовска откладывается. Тем более, что Пригожин прогнозировал на 100% начало украинского контрнаступления до 15 мая.

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«Перемещение войск в сторону переднего края активное. У них идет боевая работа. <...> К 9 мая украинцы, может быть, не захотят и дадут передохнуть, но до 15 мая их наступление будет просто 100%», - заявил он в интервью военкору Семёну Пегову, которое распространил портал WarGonzo.

По мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), противник продолжает держать оборону в Артемовске, чтобы решить задачу дотянуть до контрнаступления на каком-то из других направлений.

«Бахмут за месяц не «домучили»... «Бахмутская мясорубка» продолжается для обеих сторон, но противник свои задачи решил, а наша сторона – нет», – подвел он итоги апреля.

Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы», отметил также в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Игорь Стрелков.

«Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.

Но украинские военные жалуются на активизацию российской артиллерии в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом пишет «Русская весна».

По данным портала, ВСУ в панике сообщают о мощных ударах российских бойцов, заявляя, что их заливают огнем. Кроме того, украинские военные говорят об активных штурмовых действиях частной военной компании «Вагнер», которая вытесняет противника из западных кварталов Артемовска.

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Со своей стороны, военный аналитик Алексей Леонков оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск в ходе планируемого контрнаступления. По его словам, если такая попытка будет предпринята, неизвестно, окажется ли она удачной.

Он отметил, что ВСУ нужно пробить коридор и вывести оставшихся бойцов из города, а для этого необходимо предпринять мощный штурм со стороны Константиновки или Часова Яра, чего не наблюдается.

«Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут», - заключил он.

Накануне, 6 мая, бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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