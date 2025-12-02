По его словам, это может стать реальностью уже к 2030 году. Министр сослался на стратегические документы Евросоюза, которые предусматривают приведение стран-членов объединения в состояние полной боевой готовности к 2029 году.

Дипломат обозначил ключевую задачу предстоящего периода как предотвращение катастрофического сценария для всего континента. В этой связи он обратился к избирателям с призывом голосовать на предстоящих парламентских выборах вв 2026 году, чтобы не допустить втягивания Европы в войну в середине XXI века.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность возможной эскалацией напряженности между Европой и Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

