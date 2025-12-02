Путин: Россия готова к войне с Европой
Россия не собирается воевать с Европой. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас».
«Если Европа вдруг начнет войну, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», - заключил российский лидер.
Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Радиоточке НСН», что в случае войны НАТО с Россией континентальную Европу и Великобританию уничтожат.
