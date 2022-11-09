Кадыров назвал байками слова о погибших чеченских бойцах под Лисичанском

Под Лисичанском не погиб ни один чеченский боец, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Он сообщил, что пропагандистские каналы Украины «штампуют сказки». «Такие байки даже комментировать не хочется. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовят некие сюрпризы для боевиков. Какие именно – неизвестно.

Ранее глава Чечни рассказал о специальной отдельной операции «Возмездие» в рамках боевых действий в зоне спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧечняРамзан Кадыров
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