Кадыров назвал байками слова о погибших чеченских бойцах под Лисичанском

Он сообщил, что пропагандистские каналы Украины «штампуют сказки». «Такие байки даже комментировать не хочется. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовят некие сюрпризы для боевиков. Какие именно – неизвестно.

Ранее глава Чечни рассказал о специальной отдельной операции «Возмездие» в рамках боевых действий в зоне спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

