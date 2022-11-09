Кадыров назвал байками слова о погибших чеченских бойцах под Лисичанском
Под Лисичанском не погиб ни один чеченский боец, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он сообщил, что пропагандистские каналы Украины «штампуют сказки». «Такие байки даже комментировать не хочется. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовят некие сюрпризы для боевиков. Какие именно – неизвестно.
Ранее глава Чечни рассказал о специальной отдельной операции «Возмездие» в рамках боевых действий в зоне спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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