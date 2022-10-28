Командир батальона «Восток» ответил на критику Кадыровым генерала Лапина

Ходаковский заявил, что ошибиться может и талантливый военачальник, а бездарному командующему может сопутствовать удача. В такой ситуации сложно определить компетенцию военного. Комбат подчеркнул, что нужно осторожно подходить к вопросу дискредитации лиц, принимающих ключевые решения. Характеристика командного состава как «некомпетентных бездарей», по словам Ходаковского, негативно влияет на мотивацию в обществе, особенно в свете частичной мобилизации.

Ранее главы Чечни Рамзан Кадыров призвал Минобороны России к скорейшим кадровым изменениям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

