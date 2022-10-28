Командир батальона «Восток» ответил на критику Кадыровым генерала Лапина

Комбат «Востока» Александр Ходаковский заявил, что успех боевых действий зависит от множества факторов, при этом черты характера военачальника не всегда играют решающую роль. Так в своем Telegram-канале он ответил на критику главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина.

Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела под Херсоном

Ходаковский заявил, что ошибиться может и талантливый военачальник, а бездарному командующему может сопутствовать удача. В такой ситуации сложно определить компетенцию военного. Комбат подчеркнул, что нужно осторожно подходить к вопросу дискредитации лиц, принимающих ключевые решения. Характеристика командного состава как «некомпетентных бездарей», по словам Ходаковского, негативно влияет на мотивацию в обществе, особенно в свете частичной мобилизации.

Ранее главы Чечни Рамзан Кадыров призвал Минобороны России к скорейшим кадровым изменениям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:КритикаСпецоперацияРамзан Кадыров
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