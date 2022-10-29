Кадыров рассказал о ходе операции «Возмездие» на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о специальной отдельной операции «Возмездие» в рамках боевых действий в зоне спецоперации на Украине.
По словам Кадырова, 25-27 октября на Николаево-Криворожском направлении военные ликвидировали 657 бойцов противника и уничтожили более 80 единиц техники.
Кроме того, на Соледарском направлении спецназ «Ахмат», по предварительным данным, подбил 5 боевых машин пехоты, 4 танка, 4 пикапа, 1 бронемашину. В живой силе противник потерял до 95 человек.
«Отличная работа проведена и на Донецком направлении силами наших батальонов и полка Минобороны РФ. Спецоперация продолжается», — заключил Кадыров.
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