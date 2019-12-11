Кадыров и жертвы. Чем запомнится дебют Фадеева во главе СПЧ
Правозащитники поделились в эфире НСН своими оценками заседания Совета по правам человека с Путиным.
10 декабря, в День прав человека, в Большом кремлевском дворце прошло заседание Совета по правам человека при президенте России, на котором Владимир Путин заслушал доклады членов совета по актуальным проблемам правозащитной деятельности. Это заседание стало дебютом для нового главы СПЧ Валерия Фадеева. НСН расспросила нынешних и бывших членов СПЧ, как он прошел.
Выступить перед президентом, изложить ему наболевшие вопросы правозащитники могут только раз в году, потому неудивительно, что заседание СПЧ затянулось. Настолько, что пришлось задержать встречу Путина с омбудсменами из регионов. Настолько, что СМИ одно за другим прерывали прямую трансляцию заседания. Первым не выдержал ТАСС. Затем капитулировал Life. Дольше всех, больше двух часов, продержалось РИА «Новости», но и оно не дотерпело до конца.
Между тем, как считает бывший глава СПЧ Михаил Федотов, мероприятие вышло очень интересным. Сменивший его в качестве советника президента про правам человека Валерий Фадеев заслуженного правозащитника не разочаровал.
«Я полагаю, что Совет в отличной форме», - заявил он в эфире НСН.
Для себя Федотов выделил несколько наиболее важных тем из тех, что прозвучали на совете.
«Было поднято очень много важных тем. Было очень интересно то, о чем говорил Резник, его предложения по совершенствованию нашей судебной системы. Они были очень разумными, я думаю, они могли быть поддержаны президентом», - отметил бывший глава СПЧ.
Генри Резник, первый вице-президент адвокатской палаты Москвы, предложил президенту расширить полномочия судов присяжных. По его словам, российские суды оправдывают лишь 0,5% обвиняемых из тех, что не признают свою вину. Таких примерно 10% или 90 тысяч человек от всех обвиняемых, которые каждый год проходят через судебную систему (900 тысяч). При этом суды присяжных оправдывают до 15%. Тем самым, считает правозащитник, минимум 12 тысяч граждан России каждый год приговариваются к различным наказаниям, в том числе лишению свободы «без достоверных доказательств их вины».
Также Резник обратил внимание на проблему судебной экспертизы, когда человека осуждают на основе выводов людей, которые часто не имеют необходимой квалификации, но при этом назначены стороной обвинения. В то время как сторона защиты привлекать своих экспертов не может. И наконец правозащитник призвал «искоренить совершенно отвратительное явление» ‒ осуждать «невиновных людей, невиновность которых ясна всей стране». В качестве примеров адвокат привел дела актера Павла Устинова и студента Высшей школы экономики Егора Жукова.
Интересным Михаил Федотов также назвал выступление протоиерея отца Кирилла Каледы.
«Очень благодарен ему, что он озвучил нашу с ним давнюю инициативу создания на Бутовском полигоне музея истории политических репрессий против церкви. Если президент, как обещал, поручит правительству Москвы выделить средства для создания музея, то такой музей будет создан в самом скором времени. Это очень важно», - подчеркнул собеседник НСН.
Отец Кирилл также предложил президенту создать общероссийский реестр мест массовых захоронений жертв политических репрессий. По его словам, иначе эти мемориальные места будут уничтожены.
«Очень хорошее было выступление Александра Сокурова, который поднял очень много тем, прежде всего отношения с молодежью. Это очень важный разговор. Интересно, что войдет теперь в перечень поручений президента. Это мы узнаем примерно через месяц», - завершил свой обзор для НСН Михаил Федотов.
Выступление режиссера Александра Сокурова примечательно не только большим количеством поднятых тем, но и тем вниманием, которое им уделил Владимир Путин. Он признался, что время от времени обсуждает с Сокуровым самые разные вопросы. На заседании СПЧ особое внимание главы государства привлекли слова Сокурова о репрессивной политике государства в отношении молодежи, которая участвует в акциях протеста. По словам президента, уголовные дела из-за «брошенного в полицейских пластикового стаканчика» необходимы, чтобы потом молодые люди не начали бросать в них камни и громить магазины.
Также Владимир Путин ответил Сокурову на его вопрос, за какие заслуги получили звание Героя России глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат Кадыров, погибший во время теракта 9 мая 2004 года.
«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают?», - спросил у президента режиссер.
Путин в ответ подчеркнул, что чеченский народ пострадал от тех, кто «придумывал новую Россию», имея в большевиков и сталинские репрессии. Позднее эта историческая память о несправедливости была использована, чтобы подтолкнуть чеченцев к разрушению России. И, по мнению президента, те из них, кто сумел встать на сторону России, достоин «называться Героем Российской Федерации».
Но в беседе с НСН Александр Сокуров выразил убежденность, что ответ Владимира Путина не отражает его действительное мнение.
«Это был очень простой, конкретный вопрос.
Почему Кадыров и его отец носят звание Героя России. Такое же, как ребята из псковской шестой роты десантников. Что объединяет Кадыровых и этих ребят, что они носят одно и то же звание Героя России?
По-своему [президент его] услышал. Сказать то, что он думает на самом деле, видимо, статус президента не позволяет, дать развернутый ответ», - предположил кинематографист и правозащитник.
Напомним, 22 десантника (21 - посмертно) шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии получили звание Героев России за бой 29 февраля - 1 марта 2000 года, когда десантники противостояли значительно превосходившим их силам чеченцев и арабских наемников во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом.
Сокуров не считает, что тут дело в боязни Путина утратить личную лояльность Кадырова: «Кто такой Кадыров? Почему надо его бояться, терять его лояльность? Кто он такой? Он же обычный полевой командир! Он же сам в такой роли во время войны был. Почему президент ядерной державы должен бояться потерять руководителя одного из чеченских тейпов?» - риторически заявил в эфире НСН Сокуров.
Несмотря на то, что заседание СПЧ с президентом затянулось, далеко не все желавшие сумели выступить. Но рефреном многих прозвучавших докладов стали летние протестные митинги. О них упоминали и Резник, и Сокуров, и новый глава СПЧ Фадеев. На эту тему даже был подготовлен специальный доклад, который должны были представить президенту Екатерина Шульман, Илья Шаблинский и Павел Чиков. По странному стечению обстоятельств именно их уволили из СПЧ вместе с Федотовым. Потому докладывать президенту пришлось телеведущему и историку Николаю Сванидзе.
В своем выступлении он подчеркнул, что несогласованные митинги - «не значит преступные». А это значит, что властям их просто нужно согласовывать. Также Сванидзе обратил внимание президента на «систематические нарушения прав граждан» со стороны правоохранительных органов, безосновательные задержания, избиения участников акции.
«Немотивированная аморальная жестокость», - заявил Сванидзе президенту.
Но изменить отношение главы государства к участникам протестных акций ему вряд ли удалось, признался Николай Сванидзе в интервью НСН.
«Президент остался при своем мнении. А мнение у него жесткое. Не думаю, что он был переубежден коллегой Резником или коллегой Сокуровым. Он, во всяком случае, принял во внимание то, что мы ему говорили. Вероятно, какие-то распоряжения по этому поводу будут отданы», - сказал он.
Сванидзе считает, что пока рано делать выводы, как будет функционировать Совет по правам человека после смены руководства.
«Я не могу оценивать новое руководство. Если хорошо оценивать, это будет нелепо, это будет лакейством. Плохо оценивать – это будет нелояльным. Мне с этим руководством работать. Если нельзя будет продолжать работать – я выйду», - резюмировал собеседник НСН.
Напомним, бывший глава Общественной палаты и член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев был назначен председателем Совета по правам человека при президенте в октябре 2019 года. На этом посту он сменил Михаила Федотова, который возглавлял СПЧ девять лет.
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