Кадыров и жертвы. Чем запомнится дебют Фадеева во главе СПЧ

10 декабря, в День прав человека, в Большом кремлевском дворце прошло заседание Совета по правам человека при президенте России, на котором Владимир Путин заслушал доклады членов совета по актуальным проблемам правозащитной деятельности. Это заседание стало дебютом для нового главы СПЧ Валерия Фадеева. НСН расспросила нынешних и бывших членов СПЧ, как он прошел.

Выступить перед президентом, изложить ему наболевшие вопросы правозащитники могут только раз в году, потому неудивительно, что заседание СПЧ затянулось. Настолько, что пришлось задержать встречу Путина с омбудсменами из регионов. Настолько, что СМИ одно за другим прерывали прямую трансляцию заседания. Первым не выдержал ТАСС. Затем капитулировал Life. Дольше всех, больше двух часов, продержалось РИА «Новости», но и оно не дотерпело до конца.

Между тем, как считает бывший глава СПЧ Михаил Федотов, мероприятие вышло очень интересным. Сменивший его в качестве советника президента про правам человека Валерий Фадеев заслуженного правозащитника не разочаровал.

«Я полагаю, что Совет в отличной форме», - заявил он в эфире НСН.

Для себя Федотов выделил несколько наиболее важных тем из тех, что прозвучали на совете.

«Было поднято очень много важных тем. Было очень интересно то, о чем говорил Резник, его предложения по совершенствованию нашей судебной системы. Они были очень разумными, я думаю, они могли быть поддержаны президентом», - отметил бывший глава СПЧ.

Генри Резник, первый вице-президент адвокатской палаты Москвы, предложил президенту расширить полномочия судов присяжных. По его словам, российские суды оправдывают лишь 0,5% обвиняемых из тех, что не признают свою вину. Таких примерно 10% или 90 тысяч человек от всех обвиняемых, которые каждый год проходят через судебную систему (900 тысяч). При этом суды присяжных оправдывают до 15%. Тем самым, считает правозащитник, минимум 12 тысяч граждан России каждый год приговариваются к различным наказаниям, в том числе лишению свободы «без достоверных доказательств их вины».

Также Резник обратил внимание на проблему судебной экспертизы, когда человека осуждают на основе выводов людей, которые часто не имеют необходимой квалификации, но при этом назначены стороной обвинения. В то время как сторона защиты привлекать своих экспертов не может. И наконец правозащитник призвал «искоренить совершенно отвратительное явление» ‒ осуждать «невиновных людей, невиновность которых ясна всей стране». В качестве примеров адвокат привел дела актера Павла Устинова и студента Высшей школы экономики Егора Жукова.