Путин заступился за иноагента Пономарёва

«Я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарёв, но, если мне память не изменяет, ему до сих пор никто не мешал особенно работать. Хотя его позиции по некоторым вопросам далеки от правозащитной деятельности, насколько я представляю. Тем не менее, я обязательно посмотрю, чтобы эти элементы не использовались, чтобы прекратить деятельность организации как таковой», — заявил глава государства.

Напомним, Верховный суд России удовлетворил ходатайство Минюста и ликвидировал правозащитное движение Льва Пономарёва «За права человека» и его структурные подразделения. Ранее ведомство подало в суд на движение, обвинив его в неоднократном нарушении закона об иностранных агентах.

