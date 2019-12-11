Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России
Рамзан Кадыров оценил идею пересмотреть решение о присвоении звания Героя России ему и его отцу Ахмату Кадырову. Ранее с ней выступил режиссер Александр Сокуров. В своем Telegram-канале глава Чечни рассказал, что Сокуров «слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает обо всем чеченском народе».
Глава Чечни также предложил режиссеру подсчитать, какое количество жизней мирных граждан, военных и сотрудников милиции спасено благодаря политике первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Напомним, Сокуров в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости переосмыслить статус звания Героя России. В ответ на это Владимир Путин заявил, что, если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, — он достоин того, чтобы называться героем.
Рамзан Кадыров в 2004 году получил звание Героя России. Также награды посмертно удостоен и его отец Ахмат Кадыров. В ходе первой чеченской войны они были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.
Ранее НСН писала, что Глава Чеченской Республики объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете, пишет «Кавказский узел». Кадыров заявил, что не стоит понимать его слова буквально. Вместе с тем он подтвердил, что угрозы расправы соответствуют своду обычаев народов Кавказа и Средней Азии.
Кадыров также добавил, что в его высказываниях искали провокацию, чтобы раздуть все до «вселенских масштабов». Он отметил, что знает уже около десяти человек, которые выступают с критикой в его адрес в России, а также в иностранных государствах.
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