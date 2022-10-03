Кадыров: Еще одно подразделение бойцов отправлено на Украину

«Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — написал он. Войска Украины зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что Киев выигрывает. «Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их», — отметил Кадыров.

Возвращение Красного Лимана, занятого ВСУ, должно стать для Минобороны РФ одной из главных целей в ближайшие дни с учетом того, что уже подписан договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

