Кадыров: Еще одно подразделение бойцов отправлено на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram заявил, что на Украину отправилось еще одно подразделение бойцов.

Кадыров назвал виновного в сдаче Красного Лимана и призвал применить ядерное вооружение

«Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — написал он. Войска Украины зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что Киев выигрывает. «Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их», — отметил Кадыров.

Возвращение Красного Лимана, занятого ВСУ, должно стать для Минобороны РФ одной из главных целей в ближайшие дни с учетом того, что уже подписан договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧечняРамзан Кадыров
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