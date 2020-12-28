Путин подписал указ о запрете второго гражданства для членов Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий участие в Совете безопасности РФ лиц, имеющих двойное гражданство и счета за границей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом президента, членами Совбеза могут быть граждане России без подданства, вида на жительство либо другого документа с правом на проживание в иностранном государстве.

Кроме того, председателю, зампредам, секретарю и членам Совета запрещается открывать счета или вклады, хранить деньги и ценности в зарубежных банках за пределами страны.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о запрете второго гражданства для депутатов Госдумы или сенаторов. Согласно документу, при обнаружении иностранного гражданства или несоблюдения требования о сроках проживания в субъекте РФ полномочия парламентария должны быль прекращены.





