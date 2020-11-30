В Госдуме оценили закон Путина о втором гражданстве
Вице-спикер Госдумы в эфире НСН рассказал, как относится к инициативе президента запретить госслужащим иметь второе гражданство и вид на жительство.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о запрете для госслужащих, муниципальных и военных служащих на второе гражданство или вид на жительство. Госслужащие в течение полугода должны будут доказать отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, в противном случае их уволят.
Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, будет ли его фракция голосовать за принятие законопроекта.
«Саму идею фракция поддержит, а законопроект мы пока не видели. Напомню, что депутат Госдумы не имеет права обладать ни гражданством вторым, ни видом на жительство, ни чем-либо подобным уже более 13 лет в соответствии с законом», - отметил политик.
Между тем, в законопроекте отмечается, что военнослужащие, федеральные гражданские служащие и работники ФСБ, а также ряд сотрудников органов внешней разведки будут иметь право на получение второго гражданства, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».
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