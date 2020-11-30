В Госдуме оценили закон Путина о втором гражданстве

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о запрете для госслужащих, муниципальных и военных служащих на второе гражданство или вид на жительство. Госслужащие в течение полугода должны будут доказать отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, в противном случае их уволят.



Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, будет ли его фракция голосовать за принятие законопроекта.