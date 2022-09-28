Небензя: У Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении на русском языке попытался сорвать частичную мобилизацию, но из этого ничего не выйдет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании СБ ООН постпреда России при организации Василия Небензи.

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По его словам, россияне знают, где правда и где ложь, знают, за что сражаются. Как сообщил дипломат, в ходе сегодняшнего выступления в СБ украинский лидер «с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нерусских национальностей, как можно больше мужчин, представляющих коренное население регионов России».

«Но в России такое не пройдет. Западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа», — заявил Небензя.

Постпред отметил: «все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, – максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов – расчленить её и подчинить своей воле».

Ранее Небензя заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись и были проведены прозрачно, хоть об этом и не сообщат западные СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:МобилизацияВладимир ЗеленскийВасилий Небензя
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