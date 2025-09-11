В закрытии ресторанов Эмина Агаларова не увидели политических причин
Основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что у Эмина Агаларова не было никаких «неприятностей» в бизнесе на фоне обострения отношений РФ и Азербайджана.
Эмин Агаларов закрыл несколько своих ресторанов из-за их нерентабельности, у него не было никаких «неприятностей» по политическим мотивам, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Рестораны Эмина Агаларова Forte Bello, Zafferano и «Эдоко» закрылись в торговом центре «Авиапарк» в Москве в связи с планами компании AgalarovRest сосредоточиться на самостоятельных проектах, сообщили в пресс-службе Agalarov Development. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рестораны Эмина Агаларова закрылись не только в «Авиапарке», но и в других локациях, передает ТАСС. Миронов рассказал, что закрылось в общей сложности шесть ресторанов Агаларова.
«Он уже свернул проекты не только в «Авиапарке», но и в «Афимолле». Шесть ресторанов были закрыты. Я не думаю, что ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном как-то повлияло. У него не было никаких неприятностей на этом фоне. Возможно, он решил сделать акценты на других своих проектах. Эти проекты, вероятно, были нерентабельными. Сегодня многие ресторанные проекты стали нерентабельными из-за охлаждения спроса и серьезного повышения расходов. Он свернул просто то, что невыгодно», - объяснил Миронов.
По словам Миронова, сегодня многие рестораны переживают непростые времена.
«Ресторанов много закрывается и много открывается. Свободные места тут же кем-то занимаются. Ничего такого экстраординарного не происходит. Экономика ресторанов сильно поменялась. У кого была минимальная маржа, они стали уходить в минус. На это влияет пониженный спрос и повышенная себестоимость. Ресторанная отрасль – это человекоемкая отрасль, нехватка людей и повышение стоимости сотрудников фатально для ресторанов», - добавил собеседник НСН.
По данным из открытых источников, Эмин Агаларов владеет ресторанным холдингом Restaurants by Emin Agalarov, который в России включает такие заведения, как Peach, Kai, Rose Bar, а также загородный яхт-клуб Shore House и ресторан Lesnoy. В портфолио холдинга входят и другие проекты, такие как рыбацкие рестораны Fish Box и кондитерская SUCRE.
Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге.
После этого концерт Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на 2026 год — первоначальной причиной назвали «обстоятельства непреодолимой силы». " Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана и является отцом двух внуков Ильхама Алиева.
