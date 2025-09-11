Эмин Агаларов закрыл несколько своих ресторанов из-за их нерентабельности, у него не было никаких «неприятностей» по политическим мотивам, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Рестораны Эмина Агаларова Forte Bello, Zafferano и «Эдоко» закрылись в торговом центре «Авиапарк» в Москве в связи с планами компании AgalarovRest сосредоточиться на самостоятельных проектах, сообщили в пресс-службе Agalarov Development. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рестораны Эмина Агаларова закрылись не только в «Авиапарке», но и в других локациях, передает ТАСС. Миронов рассказал, что закрылось в общей сложности шесть ресторанов Агаларова.