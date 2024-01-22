Израильтяне смогут находиться в Германии до 26 апреля без продления ВНЖ

Отмечается, что Германия не оставит жителей Израиля в одиночестве и хочет поддержать тех, кто из-за «террора со стороны ХАМАС» вынужден жить некоторое время у близких и друзей в ФРГ.

Ранее сообщалось, что как минимум 90 человек погибли в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

