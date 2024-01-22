Израильтяне смогут находиться в Германии до 26 апреля без продления ВНЖ

Граждане Израиля смогут находиться на территории Германии без необходимости продлевать временное разрешение на пребывание (ВНЖ) еще три месяца, до 26 апреля. Об этом сообщило немецкое МВД.

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Отмечается, что Германия не оставит жителей Израиля в одиночестве и хочет поддержать тех, кто из-за «террора со стороны ХАМАС» вынужден жить некоторое время у близких и друзей в ФРГ.

Ранее сообщалось, что как минимум 90 человек погибли в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильГермания

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