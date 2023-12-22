МЧС доставит в сектор Газа еще 20 тонн гуманитарной помощи
МЧС России дополнительно доставит 20 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самолет Ил-76 ... вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза», — указали в МЧС.
Жителям анклава передадут продукты, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и обувь, одеяла.
Ранее Ил-76 МЧС РФ доставил 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы, напоминает «Свободная пресса».
В понедельник глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков заявил, что оперативная группа министерства завершает работу по эвакуации россиян с территории сектора Газа, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч
- Путин передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества
- МЧС доставит в сектор Газа еще 20 тонн гуманитарной помощи
- В России прекратят производство антибиотика вильпрафен
- Экономист и нобелевский лауреат Роберт Солоу умер на 100-м году жизни
- АТОР: У двух россиян изъяли загранпаспорта на границе из-за опечаток
- Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев
- Немецкий депутат проговорился об интересе к литию из Донбасса
- СМИ: помощница Вина Дизеля обвинила его в сексуальном насилии
- СМИ: Россия скоро начнет готовиться к финальному этапу СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru