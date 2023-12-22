МЧС доставит в сектор Газа еще 20 тонн гуманитарной помощи

МЧС России дополнительно доставит 20 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

«Самолет Ил-76 ... вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза», — указали в МЧС.

Жителям анклава передадут продукты, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и обувь, одеяла.

Ранее Ил-76 МЧС РФ доставил 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы, напоминает «Свободная пресса».

В понедельник глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков заявил, что оперативная группа министерства завершает работу по эвакуации россиян с территории сектора Газа, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСектор ГазаМЧС

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