90 человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе

Как минимум 90 человек погибли в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Al Arabiya.

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Кроме того, десятки человек числятся пропавшими без вести.

Ранее во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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