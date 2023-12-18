90 человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе
18 декабря 202300:17
Как минимум 90 человек погибли в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Al Arabiya.
Кроме того, десятки человек числятся пропавшими без вести.
Ранее во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru